Será que é chifruda? Mulher bate na vizinha por conversar com seu marido no Lageado

Uma jovem, de 21 anos, levou uns puxões de cabelo da vizinha, de 29 anos, por conta de uma suspeita de estar sendo amante do marido da autora. O caso aconteceu durante a manhã desta terça-feira (28), no bairro Parque Lageado, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem contou que esse problema da vizinha achar que está sendo corna é antigo. A mulher se incomoda com as roupas que a menina usa, com a presença dos dois no mesmo ambiente e até mesmo com qualquer interação que eles possam ter.

Hoje, ela havia voltava pra casa após deixar o filho na escola quando foi agarrada pelos cabelos e começou a apanhar, com socos e unhadas no rosto.

Para a polícia, a autora disse já ter conversado com os dois, mas ainda assim eles continuaram com a ‘falta de respeito’. Durante a manhã, os filhos da mulher contaram que viram o pai de ‘conversinha’ com a vizinha, fazendo a autora brigar com o marido e bater na jovem.

A Polícia Militar foi acionada, encaminhado todas as partes para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

