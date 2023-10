Será que tem medo? Mulher cai da moto para se 'defender' de barata

Diferente da música do grupo de samba ‘Só Pra Contrariar’, a garupa de uma moto não tentou se defender de uma barata de maneiras ‘mirabolantes’. Ao invés disso, ela acabou se assustando e caindo do veículo, causando um acidente durante a noite de terça-feira (17).

Conforme as informações do site Metrópoles, o acidente aconteceu Rua Duque de Caxias, localizada na cidade Conceição do Coité, na Bahia. Enquanto estava na garupa, a jovem viu uma barata saindo do capacete do condutor.

Ao ver a cena ela teria se assustado, perdendo o equilíbrio e caindo da moto, no meio da rua. A mulher precisou ser socorrida com ferimentos pelo corpo, sendo levada para o Hospital Português da cidade.

Apesar do susto, o motociclista não ficou ferido durante o acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também