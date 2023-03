SÃ©rgio Moro era um dos alvos de organizaÃ§Ã£o que planejava mortes de autoridades

Atual senador pelo estado do Paraná, o ex juíz Sérgio Moro usou suas redes sociais para falar sobre o plano de retaliação que era organizado contra ele e outras autoridades pelo Brasil. "Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do senado", afirmou

O senador também agradeceu as forças de segurança e aos seus dirigentes pelo apoio e trabalho realizado. Um promotor de Justiça que não teve o nome divulgado também estava na mira da quadrilha. Os alvos alugaram chácaras, casas e até um escritório ao lado de endereços de Sergio Moro. A família do senador também teria sido monitorada por meses pela facção criminosa, apontam os investigadores.

A Polícia Federal cumpriu os mandados de busca, apreensão e prisão na manhã desta quarta-feira (22), para desarticular o plano que mirava atacar servidores públicos e autoridades do país, provocando homicídios e extorsões com sequestro em pelo menos cinco estados brasileiros.

A Operação Sequaz conta com 120 policiais que estão cumprindo 24 mandados de busca e apreensão, além de 7 mandados de prisão preventiva e quatro mandados de prisão temporária, sendo em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. A ação também acontece no Distrito Federal.

O JD1 Notícias entrou em contato com a Polícia Federal acerca de informações sobre possibilidade de prisões no estado sul-mato-grossense e foi informado apenas que um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Campo Grande, porém o material alvo da investigação não foi encontrado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também