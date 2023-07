Servidor da Câmara Municipal é preso por armazenar imagens de pornografia infantil

Funcionário comissionado da Câmara Municipal de Campo Grande, de 51 anos, foi preso durante a manhã desta quarta-feira (5) por armazenar mais de 50 arquivos de imagens de pornografia infantil. Morador da Vila Rosa, ele foi o primeiro alvo dos mandados de busca e apreensão da 10ª fase da operação “Sentinela” deflagrada pela DEPCA (Delegacia Especializada na Proteção de Crianças e Adolescentes).

Ao todo, foram cumpridos três mandados. O segundo investigado ‘visitado’ pelas equipes policiais foi um auxiliar de logística, de 28 anos, ele armazenava e compartilhava registros de pornografia ou sexo explícito envolvendo crianças de 03 a 10 anos de idade. Foram encontrados mais de 30 vídeos de crianças sendo abusadas sexualmente, além de outros arquivos de mídia e histórico de buscas com imagens do gênero. O homem foi preso em flagrante, encaminhado à DEPCA e autuado nos artigos 241-A e 241-B do ECA.

O último alvo foi um adolescente, de 16 anos, que armazenava 85 arquivos de mídia contendo fotos e vídeos de crianças sofrendo abusos sexuais, praticando assim o ato infracional do artigo 241-B do ECA. Após todas as formalidades realizadas na DEPCA, o adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializado de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), para a realização de sua oitiva.

Ao todo, foram apreendidos três aparelhos celulares e dois notebooks, que serão periciados, para a materialidade dos delitos. A operação contou com todo efetivo da DEPCA e apoio de 02 técnicos de informática do Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP).

