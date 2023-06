Servidora do Detran é suspeita de receber propina para fazer transferências ilegais

Após uma servidora do DETRAN de Bela Vista ser suspeita de receber propina para a realização de transferências irregulares de veículos, a Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) a operação “Gravame”. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Campo Grande e em Bela Vista.

A ação faz parte de uma investigação de crimes de corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistemas de informação, do DETRAN-MS (Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul).

De acordo com as informações policiais, os automóveis e caminhões, que em sua maioria eram oriundos de outros Estados da Federação, eram encaminhados para transferência de UF ou de propriedade na Agência de Trânsito de Bela Vista, e, em seguida, com a participação da servidora, tinham os cadastros alterados, mesmo sem nunca terem circulado e nem terem sido apresentados para vistoria.

Outra fraude constatada foi a transferência de carretas para a inclusão fraudulenta do 4º eixo nas especificações do veículo, trâmite que, normalmente, depende até mesmo de um engenheiro e de aprovação pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Apenas em um período de oito meses, a suspeita teria movimentado mais de R$200 mil, em que pese ter recebido pouco mais de R$30 mil como remuneração no mesmo período.

Além da servidora do DETRAN, são alvos dos mandados de busca e apreensão ao menos quatro despachantes que são suspeitos de enviarem valores para que a funcionária realizasse os procedimentos ilegais. A investigação conta com o apoio da Corregedoria de Trânsito (COTRA/PCMS), Grupo de Operações e Investigações (GOI) e 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

