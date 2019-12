"Sexo por necessidade", diz homem preso por ato obsceno em público

Dois homens identificados como G.M.S, 27 anos e J.C.A, 26 anos foram flagrados fazendo sexo em um terreno baldio na sexta-feira (20), na Rua Onofre Pereira de Matos, região central de Dourados

De acordo com o boletim de ocorrência, o terreno fica em uma esquina e não possui muros. De longe a Guarda Municipal de Dourados (GMD) avistaram a dupla com as calças abaixadas. O homem de 27 anos disse que tinha recém conhecido o parceiro e este o chamou para fazer programa.

Segundo a polícia, J.C.A teria negado o encontro e disse que não poderia ser prejudicado, pois é casado e pai de uma criança de 4 meses. Depois afirmou ainda que estava no local fazendo sexo por necessidade, pois tinha acabado de sair da cadeia.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Dourados pela equipe da Guarda.

