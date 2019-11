Homem tem olho perfurado após se recusar a fazer sexo com agressor

Um homem de 44 anos, que teve sua identidade preservada, está sendo perseguido por um indivíduo reconhecido apenas como Paulinho, que o agrediu, após a vítima se recusar a manter relações sexuais com ele.

Segundo a ocorrência, a vítima sofreu tentativa de homicídio no Jardim Flórida, em Dourados. Paulinho teria invadido sua residência no dia 28 de outubro e dado várias coronhadas na cabeça da vítima, perfurando o olho esquerdo, que será arrancado dia 4 de dezembro, pois já não tem visão.

Enquanto batia na vítima, o agressor dizia “isso é para você aprender. Falei pra você não contar que estive aqui, você está me difamando”. De acordo com a denúncia, o agressor dizia isso porque dias antes ele havia pulado o portão da casa e invadido o imóvel pela janela querendo ter relações sexuais com o homem, que está separado da ex-mulher.

Ele conta que sempre recusou a iniciativa do acusado. A vítima contou a outras pessoas sobre os ocorridos, e que isso teria motivado a tentativa de homicídio, que o fez ficar internado 18 dias em Campo Grande.

Já ontem pela madrugada a vítima caminhava até o ponto de ônibus do Jardim Flórida para retorno médico, quando percebeu estar sendo perseguido por um carro. Ele relata que o agressor desceu do carro e disse “e ai neguinho, achou que eu ia esquecer de você, agora eu te mato”.

A vítima conseguiu correr e se escondeu na saleta de um açougue para não ser morto. Segundo o testemunho, o acusado é vendedor de drogas, sempre é visto rodeado de amigos e diz temer pela vida da ex-mulher e dos quatro filhos.

Caso foi registrado na Depac de Dourados como lesão corporal e homicídio na forma tentada.

