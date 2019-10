Vídeo - Veja o momento do acidente que matou motociclista de 19 anos

A câmera de segurança de um estabelecimento próximo ao local do acidente que matou o Eliabe Lopes Ruiz Brandão, 19 anos, flagrou o momento em que o jovem tentava ultrapassar o caminhão boiadeiro na manhã desta terça-feira (8), em Aquidauana.

Nas imagens é possível ver o caminhão seguindo pela via e, no momento em que virava, Eliabe aparece nas imagens com sua moto, na mesma direção, em alta velocidade. O jovem tenta fazer uma ultrapassagem, sem sucesso. Ele colide na lateral do caminhão.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. Veja o vídeo:

