Vídeo: Motoqueiro armado aborda motorista na Mascarenhas de Moraes

Um vídeo gravado na manhã desta sexta-feira (12) por um leitor do JD1 Notícias mostra uma possível ação policial na avenida Mascarenhas de Moraes, em Campo Grande. Após finalizar um serviço para a empresa onde trabalha, o homem dirigia pela avenida, no sentido centro, quando observou uma cena que lhe chamou a atenção. Nas imagens, um homem de capacete desce de uma moto e, armado, aborda o motorista de um veículo Logan (Renault).

“Não sei se o modo de abordagem foi correto”, disse o homem que registrou a cena e preferiu não se identificar. No vídeo, o motorista do veículo desce e recebe ordem para encostar no carro. Então o motoqueiro passa a revistá-lo. “Eu me assustei, não sabia o que estava acontecendo, se era polícia. Tem que verificar”, afirma o responsável pelas imagens.

O motoqueiro e o motorista do carro não foram identificados até o fechamento desta matéria. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) não confirmou se o fato se trata de uma ação policial.

