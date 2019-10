Jovem motocislita morre ao colidir com caminhão boiadeiro

Priscilla Porangaba, com informações do JNE

Eliabe Lopes Ruiz Brandão, de 19 anos, morreu na manhã desta terça-feira (8) após colisão contra caminhão boiadeiro em Aquidauana.

Segundo o site JNE, Eliabe seguia pela Rua dos Ferroviários e, no cruzamento com a Joaquim Nabuco, acabou atingido pelo caminhão boiadeiro. Com a batida, o jovem morreu na hora.

Ainda segundo o site, a suspeita é de que o acidente tenha ocorrido após o motociclista tentar fazer uma ultrapassagem.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas. As causas do acidente serão apuradas.

