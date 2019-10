Mecânico bate moto em vaca e morre em rodovia de MS

O mecânico industrial Paulo Sérgio Ferreira Silva, de 49 anos, morreu na noite desse domingo (6) ao bater a motocicleta que pilotava em uma vaca na BR-262, saída para Aquidauana, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele teve corte na cabeça e múltiplas fraturas. Ele morreu no local do acidente, assim como a vaca, que estava no meio da pista quando foi atingida.

O corpo do trabalhador ficou preso à moto. Com ele havia uma mochila com documentos pessoais, ferramentas e uniforme de trabalho.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também