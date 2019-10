Idoso morre em casa após ser atropelado e ter alta no UPA

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Messias Guedes da Silva, 60 anos, mais conhecido como “Micuinha”, morreu na manhã desta sexta-feira (4), após ser atropelado por uma motocicleta na noite de quinta-feira (3), no bairro Popular Nova, em Corumbá.

O condutor da moto fugiu sem prestar socorro. A vítima foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar que o levou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Guatós, parte alta da cidade. O idoso estava desorientado e apresentava ferimentos pelo corpo e ainda aparentava estar embriagado.

Logo depois de sair da UPA, Messias voltou à Praça do Popular Nova, onde ficava, porém, como estava ferido e debilitado, uma mulher ofereceu ajuda e o levou para sua casa.

Ele ficou deitado na varanda e, hoje, ao amanhecer, a mulher chamou Messias e como ele não respondia, acionou equipe do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU). A médica plantonista constatou que Messias Guedes estava morto. Também foi acionada a Polícia Civil, para os procedimentos necessários.

Messias Guedes era conhecido no bairro Popular Nova e sempre recebia ajuda dos moradores. Em contato com o delegado plantonista, Luca Venditto Basso, ele informou que a Polícia tenta identificar o autor do atropelamento.

“Estamos investigando para poder identificar o autor, pois possivelmente a morte do idoso foi em decorrência do atropelamento. Uma vez identificado, o motociclista irá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor”, disse o delegado.

A morte do idoso foi registrado como morte a esclarecer na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, por meio do boletim de ocorrência 3672/2019.

O caso

O atropelamento aconteceu na rua Cyríaco de Toledo esquina com a Santa Catarina, bairro Popular Nova, às 21h55 de quinta-feira (03). Messias teve ferimentos nos braços, no rosto e corte na cabeça.

O condutor da motocicleta fugiu sem prestar socorro à vítima. A equipe da Agência Municipal de Trânsito (Agretat) deu apoio à ocorrência.

Com a morte de Messias Guedes da Silva, sobe para oito o número de vítimas fatais no trânsito de Corumbá.

