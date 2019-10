Gestante morre em hospital após ser atingida em motocicleta

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

A gestante Giselly Freitas de Brito, de 18 anos, morreu no Hospital da Vida onde estava internada após sofrer um acidente na MS-276 em Indápolis, nessa sexta-feira (4).

Ela estava gestante de quatro meses e acompanhava o marido Adenilson Ferreira Pereira, de 22 anos, que morreu ainda no local do acidente.

Conforme informções do Dourados News, o casal trafegava sentido Deodápolis, quando colidiu contra um Corolla conduzido por um homem de 30 anos.

À polícia, o motorista contou que dirigia rumo a Dourados após participar de uma audiência em Nova Andradina quando tentou desviar de um buraco.

Após a manobra, ainda conforme o rapaz, ele perdeu o controle da direção do veículo, o pneu estourou e o carro rodou, colidindo contra a moto de Adenilson.

Giselly ainda recebeu atendimento de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu e do Corpo de Bombeiros, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no Hospital da Vida.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também