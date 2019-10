Motociclista morre após colidir com ônibus parado

Corpo de Bombeiros foi acionado após um acidente envolvendo um motociclista e um ônibus no início da noite deste sábado (05), em Corumbá - distante cerca de 427 km da Capital. O motociclista, de 26 anos, colidiu frontalmente com o veículo, que estava parado na contra mão.

Conforme assessoria, quando a equipe de socorro chegou ao local, o homem estava inconsciente, com um traumatismo craniano, com traumas no tórax e fratura na clavícula. Ele foi encaminhado ao pronto socorro mas não resistiu aos ferimentos. O ônibus estava na contramão enquanto fazia manobra para entrar no estacionamento.

Deixe seu Comentário

Leia Também