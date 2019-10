Bombeiros chegam a tempo e salvam homem com perfurações de facadas

Sarah Chaves, com informações do Coxim Agora

Sergio Flausino Pereira, 47 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na quinta-feira (3) após ser esfaqueado na rua Dos Cardeais, no bairro Mendes Mourão, em Coxim.

A vítima que apresentava uma perfuração do abdômen recebeu os primeiros atendimentos dos militares no local e em seguida foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva.

Uma equipe da Polícia Militar realizou rondas na região na tentativa de localizar o autor da tentativa de homicídio, mas, sem sucesso.

É o segundo caso de esfaqueamento em menos de 4 dias, no domingo (29), José Salvador Silva Filho, de 60 anos, conhecido como “Zé Coco” morreu após ser esfaqueado no abdômen possivelmente na rua Pedro Aragão de Souza, no bairro Senhor Divino, em Coxim. Devido a gravidade dos ferimentos, José foi encaminhado no sistema vaga zero para Campo Grande, no entanto, antes de chegar no município de São Gabriel do Oeste, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

