'Sherek' e comparsa morrem em confronto com a PM após roubaram carro no Guanandi

Cristiano de Souza, vulgo Sherek, e seu comparsa, ainda não identificado, morreram em um confronto com a Força Tática da Polícia Militar, na BR-262, no final da noite deste domingo (31), logo após roubaram um veículo Volkswagen Virtus, de uma mulher grávida, no bairro Guanandi.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima informou a corporação que seu carro havia sido tomado por dois indivíduos armados, ambos com revólveres, e um estava com uma camisa cobrindo o rosto e outro de vestes escuras.

A equipe da Força Tática passou a realizar diligências nas saídas da cidade, como para Sidrolândia, onde era costumeiro que assaltos de carros eram vendidos ou trocados por drogas na região de divisa dos municípios. E não demorou muito para que os policiais visualizasse o veículo em alta velocidade.

Após a primeira aproximação, os criminosos desrespeitaram a ordem de parada e continuaram fugindo em alta velocidade. Mas em determinado momento, em trecho não informado da rodovia BR-262, o bandido que dirigia o Virtus perdeu o controle e subiu no guia da pista.

Sherek e seu comparsa desceram com os revólveres em punho e atiraram contra a equipe que se aproximava do carro. Revidando a injusta agressão, os militares também dispararam e acertaram os criminosos e posteriormente foram desarmados. Eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Regional, mas não resistiram após dar entrada na unidade hospitalar.

Os dois revólveres usados pelos criminosos foram apreendidos. A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local do confronto para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

