Simulação de curso da PM assusta moradores do Vila Nova

Os moradores do Vila Nova acabaram tomando um susto ao se depararem com uma movimentação policial na Avenida Duque de Caxias na tarde desta sexta-feira (24), no entanto, tudo não se passava de um exercício do curso da Polícia Militar.

Ao JD1, a assessoria de comunicação da PM informou que essa é uma das últimas atividades da academia e conta com apoio de Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) via 190, Perícia Criminal e até mesmo funerária para parecer “o mais real possível”.

A simulação é a seguinte: os cadetes recebem por meio do 190 uma denúncia que uma residência, previamente reservada pela PM, está sendo utilizada como ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem no local, uma troca de tiros ocorre e um dos “traficantes” é morto no confronto.

Apesar do barulho, que chegou a assustar os moradores, nenhum projétil foi disparado e somente simulacros de arma de fogo foram utilizados durante a atividade.

O exercício visa ensinar aos futuros policiais como agir durante o atendimento de uma ocorrência que venha a terminar em homicídio e quais seriam as diligências necessárias no caso, além de os instruir a como gerar uma investigação posterior sobre o caso.

Toda a atividade foi vistoriada pelo Ministério Público, Tribunal do Juri e a Corregedoria da PM.

