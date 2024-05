Sistema do SUS é invadido e hacker expõe dados de 2 milhões de brasileiros

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (22), um mandado de busca e apreensão na residência de um hacker em Nanuque, em Minas Gerais, que afirmou em suas redes sociais ter invadido o os sistemas do Ministério da Saúde e ter subtraído informações do CadSus.

Além da invasão, o hacker colocou os dados à venda na deep web e divulgou as informações pessoais de mais de 2 milhões de brasileiros como forma de comprovar que tinha tais dados em mãos.

O hacker em questão é conhecido por ter realizado várias invasões a sistemas e ataques de pichação de sites de órgãos governamentais, além de manter o contato com outros hackers brasileiros.

Ele responderá pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico e receptação de dados pessoais.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também