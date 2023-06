Site da Polícia Militar é invadido por hacker

O site da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi invadido por um hacker durante a tarde desta quarta-feira (14).

O JD1 Notícias apurou que o caso está sendo investigado pelas autoridades responsáveis, que tentam recuperar o domínio do site.

Quando o endereço eletrônico é aberto, uma mensagem é mostrada parabenizando a Polícia Civil por ter ‘arrumado’ seu site. “Parabéns à Polícia Civil do MS por ter arrumado seu site. agora, vamos ver a Polícia Militar de MS”.

Logo abaixo da mensagem aparece um vídeo do Youtube tocando California Dreamin’, música da banda de 1965 The Mamas & The Papas.

O site entrou em manutenção momentos depois de a invasão ter sido identificada.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar, sendo informado de que o problema será resolvido em breve.

