Sobrinha golpeia tio com garrafa quebrada após discussão no Guanandi

Homem, de 59 anos, sofreu um ferimento grave na região do abdômen, após ser atacado pela própria sobrinha, de 33 anos, que o golpeou utilizando uma garrafa quebrada, no final da tarde desta quarta-feira (8), na região do Guanandi, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher explicou que teve uma discussão com o tio e quebrou uma garrafa, pegando parte dela e golpeando a região do abdômen da vítima.

Ainda conforme o registro, o homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde policiais da DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio e Proteção à Pessoa), conversaram com a equipe médica e souberam que o corte era profundo e grave, pois a vítima perdeu bastante sangue.

Ele, talvez, precisasse passar por uma cirurgia em decorrência da gravidade da lesão. A sobrinha estava na recepção do hospital e foi conduzida para a delegacia para prestar mais esclarecimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

