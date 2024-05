Socorrido em estado gravíssimo, motociclista morre após acidente na BR-163

O motociclista, Ítalo Ribeiro de Freitas, morreu durante a madrugada de domingo (26), depois de sofrer um grave acidente na BR-163, em Campo Grande. A colisão teria envolvido duas motos, no entanto, não existem informações a respeito do sinistro de trânsito.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pelo irmão da vítima, ele foi informado sobre o acidente entre duas motos, onde um dos motociclistas era ítalo. Ele havia dado entrada na Santa Casa por volta das 19h50 do sábado (25).

Ao chegar no hospital, o rapaz foi informado que o estado de saúde de seu irmão era gravíssimo por conta dos inúmeros ferimentos. Ítalo entrou em coma, com fratura em várias partes do crânio e no rosto, estava com o olho direito lacerado e outras lesões pelo corpo.

Ele foi submetido a procedimentos emergenciais, mas faleceu durante a madrugada de domingo (26).

Durante o registro policial na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, não foi localizado o boletim de ocorrência do acidente. Também não existem informações a respeito da dinâmica exata da colisão entre as motos, ou detalhes do estado de saúde do outro condutor.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

