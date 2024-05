Soldado do Corpo de Bombeiros ajuda a salvar criança engasgada por telefone

O soldado Daniel, militar do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, ajudou a salvar a vida de uma criança, de apenas 3 anos, ao auxiliar os pais a desengasgá-lo por telefone em Chapadão do Sul.

Conforme o site O Correio News, a guarnição foi acionada para socorrer uma criança, que estava engasgada na Rua Seriema, no bairro Esplanada III. Como os pais falaram que o pequeno estava ficando roxo, o soldado começou a passar as orientações.

Graças a ajuda, enquanto as equipes se deslocavam, os pais realizaram as manobras necessárias e conseguiram desobstruir as vias aéreas da criança.

Ao chegar na residência, os socorristas avaliaram a criança, a qual estava no colo da mãe apenas assustada.

