STF manda PMs de SP usarem câmeras em operações grandes e arriscadas

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que policiais militares do Estado de São Paulo utilizem câmeras corporais em operações de grande porte e em incursões em comunidades vulneráveis, visando a restauração da ordem pública. A decisão, do presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, também estabelece o uso das câmeras em ações para responder a ataques contra policiais.

A medida foi tomada após um pedido do Estado de São Paulo, que solicitava a definição do alcance da decisão tomada pelo STF em 9 de dezembro, referente à Suspensão de Liminar (SL) 1696. O Estado alegou que o uso amplo de câmeras, incluindo em operações de rotina, seria material e operacionalmente inviável, já que possui apenas 10.125 câmeras para um efetivo de 80 mil policiais.

A decisão do ministro busca equilibrar as limitações materiais do Estado com os objetivos de promover proteção, controle e transparência, principalmente em operações de risco mais elevado.

As câmeras serão estrategicamente distribuídas nas regiões com maior índice de letalidade policial, priorizando unidades de patrulhamento preventivo e ostensivo. Atualmente, as câmeras cobrem cerca de 52% das unidades da Polícia Militar, especialmente na capital e na região metropolitana.

Em operações envolvendo batalhões de diferentes regiões, o deslocamento de policiais equipados com câmeras será priorizado. A decisão também inclui a Operação Verão 2024/2025, que deverá priorizar o uso de câmeras portáteis pelos policiais. Além disso, o Estado de São Paulo deverá apresentar uma matriz de risco detalhada e relatórios mensais sobre o andamento da implementação das medidas.

Veja decisão

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também