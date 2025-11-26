Menu
Polícia

Streamer de Dourados é vítima de homofobia durante live nas redes sociais

Ela teria sido chamada pelo nome civil, ato considerado trasfobia pela vítima

26 novembro 2025 - 15h41Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Uma streamer, de 25 anos, procurou a delegacia da cidade de Dourados na noite de terça-feira (25), após ser alvo de homofobia enquanto ela realizava uma transmissão ao vivo de jogos.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava fazendo uma live e um internauta entrou na sala utilizando o nome de usuário e escreveu a mensagem: “Cadê o João?”.

A profissional relatou à polícia que o comentário mencionava seu antigo nome civil, o que ela considera uma ação transfóbica com a intenção de expô-la e constrangê-la publicamente.

Ainda conforme o registro, a streamer afirmou ter feito uma investigação por conta própria e apontou o responsável pelo comentário. Além disso, ela contou que a ação teria sido mandada por outro rapaz.

A jovem destacou que utiliza seu nome social validado pela Receita Federal há alguns meses. À polícia, ela entregou prints de conversas que, segundo afirmou, mostrariam confissões dos envolvidos.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Dourados.

