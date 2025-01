JD1TV: Sul-mato-grossense 'desce pra BC' sem roupa e é preso pela polícia em praia

Um homem, natural de Ponta Porã, acabou sendo preso ao ser flagrado completamente nu na Praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú, durante a tarde de domingo (5). Junto de um ‘amigo’, ele ficou sem roupas na presença de crianças que estava pelo local.

Conforme as informações do site BC Notícias, o funcionário de um restante da região entrou no banheiro e viu os dois homens, sendo que um completamente nu e o outro com o short abaixado.

Ao perceber que alguém havia entrado, o ‘peladão de BC’ tentou fugir correndo, mas acabou detido e agredido por populares. Enquanto isso, o outro suspeito vestiu a bermuda e conseguiu escapar.

Outras testemunhas afirmaram que duas crianças, menores de 7 anos, teriam visto a cena e saído do banheiro assustadas. Elas então gritaram que o autor estava nu e alertaram outras pessoas que estavam pelo local. Ainda segundo o site, quando a polícia chegou os menores e seus responsáveis não estavam mais presentes.

Diante da situação, o homem acabou sendo preso, mas antes precisou passar pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para passar por exames médicos. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

