Suspeito ateia fogo em residência e é detido armado com faca em Ivinhema

Um homem de 41 anos foi preso na segunda-feira (16), em Ivinhema, suspeito de incendiar uma residência habitada, além de responder por ameaça, porte de arma branca, resistência à prisão e dano ao patrimônio público.

A ocorrência começou após denúncia feita à Central 190 de que o suspeito, morador de uma casa no mesmo terreno da vítima, teria danificado a válvula de um botijão de gás e ateado fogo no imóvel, colocando em risco os moradores e residências vizinhas. Segundo as informações repassadas, ele permanecia no local armado com uma faca e apresentava comportamento agressivo.

Ao chegar ao endereço, a equipe da Polícia Militar confirmou a situação e ordenou que o homem largasse a arma. Ele desobedeceu e avançou contra os policiais, sendo contido e preso.

Durante o transporte até a Delegacia de Polícia Civil, o suspeito passou a chutar o compartimento de presos da viatura, provocando danos significativos ao veículo. Diante das avarias, foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros Militar para a retirada segura do detido, enquanto a perícia técnica foi acionada para avaliar os prejuízos ao patrimônio público.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. Segundo a polícia, a ação evitou riscos maiores e garantiu a segurança dos moradores da região.

