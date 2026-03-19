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Suspeito de abusar virtualmente de adolescentes de MS é localizado no Maranhão

Investigado chantageava menores para obter imagens íntimas e foi indiciado por crimes sexuais

19 março 2026 - 08h54Vinicius Costa

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul identificou e localizou um homem de 31 anos suspeito de cometer crimes sexuais virtuais contra crianças e adolescentes em Bataguassu. O investigado mora no interior do Maranhão e foi alvo de investigação conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher e pelo Núcleo Regional de Inteligência.

O caso envolve três vítimas menores de idade e inclui práticas de chantagem, ameaça e coerção para obtenção de imagens íntimas. A polícia concluiu o inquérito e já representou pela prisão preventiva do suspeito, que aguarda decisão da Justiça.

As investigações começaram após a mãe de uma adolescente de 13 anos procurar a delegacia. A vítima vinha sendo ameaçada por um homem que se passava por colega de escola e exigia o envio de fotos íntimas sob risco de exposição nas redes sociais.

Segundo a apuração, além de obter imagens, o investigado também obrigou outra vítima, de 14 anos, a praticar atos libidinosos durante chamada de vídeo, gravando o conteúdo sem consentimento. As ameaças incluíam violência contra as vítimas e familiares.

O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável, ameaça, divulgação de cena de estupro e armazenamento de material pornográfico infantil. O caso foi encaminhado ao Judiciário e ao Ministério Público após a conclusão do inquérito.

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