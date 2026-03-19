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Suspeito de ameaçar divulgar vídeos íntimos para extorquir vítimas é preso em MS

Pelo menos quatro mulheres teriam sido vítimas do esquema

19 março 2026 - 09h38Vinicius Costa
Suspeito foi preso pela equipe da DAM de Três LagoasSuspeito foi preso pela equipe da DAM de Três Lagoas   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 21 anos, foi preso em Três Lagoas após ser investigado por crimes sexuais e extorsão contra ao menos quatro mulheres. A prisão temporária foi cumprida na quarta-feira (18) pela Delegacia de Atendimento à Mulher.

Segundo a investigação, as vítimas mantinham algum tipo de relação com o suspeito e passaram a receber mensagens informando que fotos e vídeos íntimos estavam em posse de terceiros. Para evitar a divulgação do material, eram exigidos pagamentos.

Durante a ação, policiais civis também apreenderam aparelhos eletrônicos do investigado, que serão analisados ao longo do inquérito.

Em um dos casos, conforme apurado, a vítima foi coagida a produzir conteúdo sexual com a participação do próprio suspeito. Há indícios de que os crimes vinham sendo praticados desde 2023.

A prisão foi decretada pela Justiça para garantir o avanço das investigações e a preservação de provas. O suspeito permanece à disposição do Judiciário, e o caso segue em apuração.

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