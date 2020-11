Suspeito de assassinar Everton ainda não se apresentou

Petterson Ribeiro Dutra, de 27 anos, suspeito de matar a facadas Everton Quebra de Oliveira, de 29 anos, em uma festa no Portal Caiobá, no último no domingo (22) ainda não se apresentou para a polícia.

A vítima teria levado a facada após tentar defender uma adolescente de 15 anos que ele teria levado um tapa na cara, de Petterson.

O pai do autor seria advogado, está neste momento juntamente com a adolescente, na 6ªdp no bairro Tijuca, passando por uma oitiva com o delegado titular, Giulliano Carvalho Biacio.

Segundo informações, a festa que Everton estava participando, era do seu irmão, ninguém na festa conhecia o autor. A jovem teria saído de dentro da festa, consolar uma amiga, quando encostaram no carro do autor que mora ao lado do local da festa, Petterson teria visto toda a cena e de maneira ríspida, teria mandado as meninas desencostar do carro, a adolescente respondeu que não precisava falar daquela maneira, foi quando ele teria desferido um tapa na cara dela.

Foi neste momento que Everton foi defender a menina, e acabou esfaqueado, outras duas pessoas também levaram uma facada. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Centro Regional De Saúde(CRS) Aero Rancho.

