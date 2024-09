Suspeito de assassinar homem a facadas no Centro-Oeste é preso pela DHPP

Investigadores da DHPP (Delegacia Especializada de Homícidios e Proteção à Pessoa) prenderam nesta quarta-feira (11), um rapaz, de 25 anos, suspeito de cometer o assassinato de Roberto Honório da Silva, de 55 anos, no Jardim Centro-Oeste, na madrugada do dia 1° de setembro.

Segundo divulgado pela polícia, a equipe de policiais estavam a procura do indivíduo, quando encontraram o suspeito e realizaram a abordagem, mas o rapaz tentou fugir, porém, foi alcançado e capturado.

Já havia sido expedido um mandado de prisão contra o suspeito. Após ser preso, ele foi encaminhado para uma unidade prisional.

Em relação ao caso, conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h30 para atender o caso. Ao chegar no local, as equipes encontraram uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que havia acabado de constatar o óbito da vítima.

As autoridades encontraram uma faca, do tipo peixeira de 32 centímetros, na varanda de um comércio. A arma estava com manchas de sangue e foi apreendida pelas equipes.

O caso foi registrado como homicídio simples.

