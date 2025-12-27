Menu
Polícia

Suspeito de assassinar homem a tesouradas em Jardim é preso

A vítima foi atacada na madrugada de Natal

27 dezembro 2025 - 14h24Brenda Assis

O principal suspeito de um homicídio ocorrido na madrugada de quinta-feira (25), no município de Jardim, foi preso horas depois. A vítima morreu após ser atingida por golpes de tesoura.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia de Jardim iniciaram diligências logo após o registro da ocorrência. Com base em informações repassadas pela Polícia Militar, relatos de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança da região, os investigadores conseguiram identificar o possível autor.

O suspeito, de 26 anos, foi localizado e abordado ainda em situação de fuga. Durante a abordagem, ele confessou a prática do crime e indicou aos policiais a arma utilizada, uma tesoura, além do local onde teria descartado as roupas usadas no momento do homicídio.

As vestimentas foram localizadas, apreendidas e encaminhadas para análise pericial. O homem foi conduzido à delegacia, onde foram adotadas todas as providências legais cabíveis.

As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do crime. A Polícia Civil destacou que a rápida prisão do suspeito demonstra o compromisso da instituição com a pronta resposta à criminalidade e a elucidação de crimes contra a vida.

