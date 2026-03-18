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Suspeito de esfaquear padrasto e manter idosa refÃ©m morre em confronto com o Choque

Homem estaria evadido do sistema prisional e chegou a ser socorrido, mas morreu

18 marÃ§o 2026 - 08h05VinÃ­cius Santos
Caso foi no bairro Tijuca | Foto: IlustrativaCaso foi no bairro Tijuca | Foto: Ilustrativa  

Homem, de 55 anos, morreu após confronto com policiais militares da ROTAC (Rondas Ostensivas Táticas e Ações de Choque), na noite de terça-feira (17), no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande. Ele teria feito pessoas reféns em um imóvel localizado na rua Cabo Verde.

Conforme apurado com fontes policiais, a ocorrência chegou inicialmente como cárcere privado, informando que um indivíduo mantinha em seu poder uma senhora de 80 anos, além de já ter desferido golpes de faca contra o padrasto.

Diante da gravidade da situação, foi acionado apoio da equipe da ROTAC, que compareceu ao local e realizou incursão tática na residência com o uso de escudo balístico.

O suspeito, posteriormente identificado como Emilson Rodrigues da Costa, evadido do sistema prisional, foi alvejado após tentar contra a vida dos policiais militares da ROTAC. Ele chegou a ser socorrido pela equipe, contudo, não resistiu e morreu.

A área foi devidamente isolada para a realização dos trabalhos periciais, e o caso foi encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para investigação e adoção das demais providências pertinentes.

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