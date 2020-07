Suspeito de furto pula em rio para fugir da polícia e mobiliza resgate

Priscilla Porangaba, com informações do O Pantaneiro

Um suspeito de furto, que não foi identificado pela polícia, pulou no Rio ,que leva o nome da cidade, na tentativa de fugir de policiais militares em Aquidauana, realizou fuga inusitada na tarde dessa quarta-feira (1).

Segundo informações do O Pantaneiro, a fuga ocorreu pelo furto de um celular. O homem conseguiu fugir da polícia até a Ponte Nova, e de lá, pulou dentro do rio. A fuga teria mobilizado equipes de busca do Corpo de Bombeiros, que utilizaram barco para alcançá-lo.

Ao ver os policiais militares na margem, esperando por ele, tentou nadar para longe novamente, mas não teve sucesso. Não há registro público dessa ocorrência na delegacia local.

