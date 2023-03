O principal suspeito de ter cometido o assassinato de Adão Barbosa Marques, de 41 anos, em São Gabriel do Oeste, no dia 23 de fevereiro, foi preso na noite desta segunda-feira (27), no Jardim Columbia, em Campo Grande, pela Polícia Militar.

Trata-se de Maicon Rodrigues, de 28 anos. Ele foi detido logo após uma viatura da Polícia Militar estar realizando rondas pela região e visualizar o indivíduo.

Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

O rapaz é acusado de matar Adão com pelo menos dois tiros durante um desentendimento.

Conforme noticiado pelo site Idest, em fevereiro, o suspeito e a vítima se encontraram pela manhã e além de se ofenderem, trocaram ameaças, sendo que na noite do dia 23, o suspeito retornou e efetuou os disparos.

Adão chegou a ser socorrido por terceiros, mas no caminho foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para um hospital. Ele não resistiu aos ferimentos na região do abdômen e no tórax.

O caso ainda é investigado pela Polícia Civil, que registrou o caso como homicídio.

