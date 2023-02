Suspeito de matar jovem a machadadas no Nova Lima é preso roubando em MS

A polícia prendeu Aluizio Martinez Barboza da Silva, de 30 anos, suspeito de ter participado do assassinato de Flávio da Silva Arruda, de 22 anos, no dia 10 de fevereiro, no Nova Lima, em Campo Grande. Ele foi pego cometendo furtos na cidade de Nova Alvorada do Sul no último sábado (25).

Conforme o site Alvorada Informa, o homem estava cometendo furtos em algumas residências da região. Ele estava foragido após ter cometido o crime na Capital.

Relembre – O jovem Flávio da Silva Arruda, de 22 anos, foi morto com machadadas na cabeça enquanto usava drogas com Aluizio Martinez Barboza da Silva, de 30 anos, e Juliano Moreira Mantovani, de 33 anos, vulgo 'Pezão'.

O primeiro a ser preso foi Juliano. Para a polícia, ele contou que tinham desavenças com a vítima e por isso decidiram cometer o crime. Ele foi atingido com diversas machadadas na cabeça, enrolado em uma lona e ‘desovado’ no Corredor do Nova Lima, localizado no prolongamento da rua Manoel Pereira da Silva.

A vítima chegou a ser socorrida após ter sido encontrada agonizando, mas faleceu pouco depois de dar entrada na Santa Casa.

