Suspeito de sÃ©rie de roubos contra mulheres Ã© preso em TrÃªs Lagoas

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (17), um homem suspeito de cometer uma série de roubos em Três Lagoas, tendo como principais alvos mulheres que estavam sozinhas nas ruas da cidade.

A captura foi realizada por uma equipe da Terceira Delegacia após um roubo registrado nas proximidades da creche Nossa Senhora Aparecida. A partir da denúncia, investigadores iniciaram diligências e conseguiram identificar o suspeito, que já era conhecido pela prática de crimes semelhantes.

Os policiais localizaram o homem em uma residência no bairro Santa Rita. Durante a abordagem, ele confessou o roubo mais recente e também admitiu participação em outros crimes, afirmando que praticava os assaltos após consumir drogas.

Segundo a investigação, o suspeito abordava mulheres desacompanhadas mediante ameaça e roubava bolsas e celulares. Na ação policial foram apreendidas as roupas usadas nos crimes, a bicicleta utilizada nas fugas e quatro celulares sem comprovação de origem.

Parte dos objetos já foi recuperada e devolvida às vítimas, incluindo três celulares e uma bolsa com documentos e cartões. O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil continua as investigações para identificar outras possíveis vítimas.

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