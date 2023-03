Durante a terça-feira (7), a Polícia Civil conseguiu prender Walacy de Souza Bispo, vulgo Beiço, suspeito de ter aplicado golpes de facão contra Joacyr Batista, vulgo Corumbá, deixando-o em estado grave após ser socorrido para a Santa Casa.

O caso aconteceu durante a manhã, no bairro Jardim Sayonara, em Campo Grande. A vítima estava dormindo em uma área abandonada, mas que tinha bastante móveis, quando foi atacada pelo homem com facão de poda.

Os golpes provocaram cortes nas mãos, nas solas dos pés e nas pernas, deixando Corumbá em estado grave, recebendo auxílio do Corpo de Bombeiros e sendo encaminhado para o hospital.

Segundo informações da polícia, ambos são usuários de drogas e já possuíam um desentendimento.

Inicialmente, Beiço negou o crime em sua casa após ser localizado pelos policiais, mas imagens de câmeras de segurança mostraram ao contrário, onde o suspeito chega em sua casa logo após cometer a tentativa de homicídio.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a 7° Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

