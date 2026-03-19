Suspeito de tentativa de assassinato Ã© indiciado e diz que estava sendo ameaÃ§ado de morte

A DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) esclareceu uma tentativa de homicídio registrada no dia 15 de março, no bairro Novos Estados, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, a vítima, um homem de 37 anos, seguia de motocicleta quando foi interceptado por outro motociclista, que efetuou cinco disparos de arma de fogo. Ele foi atingido no tórax e no abdômen e permanece internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande.

Durante as investigações, os policiais identificaram que havia uma desavença anterior entre a vítima e o principal suspeito, de 40 anos. Segundo a DHPP, o conflito teria sido motivado pela morte de um familiar.

Ainda conforme a polícia, o revólver calibre .38 utilizado no crime foi localizada e apreendido em uma construção abandonada no mesmo bairro onde ocorreu o ataque.

O suspeito se apresentou espontaneamente na manhã desta quinta-feira (19). Como não estava em situação de flagrante, ele foi ouvido e liberado.

Em depoimento, o suspeito afirmou que vinha sendo ameaçado de morte pela vítima e que os dois se encontraram por acaso, cada um em sua motocicleta. Ele relatou que, ao ver o homem colocar a mão na cintura, acreditou que seria atacado, sacou a arma e efetuou os disparos. Ele disse ainda que pode ter se enganado ao supor que a vítima estivesse armada.

Após ser ouvido, o homem foi indiciado por homicídio qualificado na forma tentada. As investigações continuam.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m