Suspeito Ã© preso apÃ³s agredir e jogar carro contra mulher na Vila Olinda

Uma mulher de 35 anos foi agredida e atropelada na noite de sábado (21), na Vila Olinda, em Campo Grande. O suspeito, um homem de 37 anos, foi preso logo após o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após a informação de que uma mulher havia sido agredida e atingida por um carro. No local, na Rua Júlio Anffe, os policiais fizeram um bloqueio e abordaram um veículo que se aproximava. A vítima apontou o motorista como o autor das agressões.

Ainda conforme o registro, a mulher relatou que teve um desentendimento com a namorada do suspeito, que cumpre pena em regime semiaberto, e, em seguida, foi atacada por ele com um bastão. Depois disso, o homem teria jogado o carro contra ela, provocando escoriações no braço esquerdo e nos joelhos. Inicialmente, ela recusou atendimento, mas acabou sendo levada para a UPA Tiradentes, onde foi atendida e liberada.

O suspeito foi detido no local e negou as acusações. Dentro do carro, os policiais encontraram o bastão retrátil que foi apreendido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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