Suspeito é preso após estuprar mulher em hotel fazenda no Passo do Lontra, em Corumbá

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso por uma equipe da Polícia Militar Ambiental durante o sábado, dia 14, após cometer um crime de estupro contra uma mulher em um hotel fazenda, no Passo do Lontra, em Corumbá.

O crime teria acontecido durante a noite de sexta-feira, dia 13, e tanto suspeito, quanto a vítima, trabalham no estabelecimento.

Detalhes divulgados apontam que no dia do crime, um grupo estava reunido e ingerindo bebidas alcoólicas e a vítima, posteriormente, relatou que acordou e percebeu sinais que indicavam possível violência sexual.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada e conseguiu localizar o suspeito durante a manhã de sábado, capturando e encaminhando o indivíduo até a delegacia da cidade.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

