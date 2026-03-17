Suspeito Ã© preso com quase 750 kg de drogas apÃ³s perseguiÃ§Ã£o em SidrolÃ¢ndia

Uma ação conjunta de forças de segurança resultou na apreensão de 745 quilos de drogas e na prisão de um suspeito nesta terça-feira, na região de Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. O flagrante ocorreu durante fiscalização na rodovia MS-258.

A operação foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e do Departamento de Operações de Fronteira. Os policiais suspeitaram de um veículo que aparentava estar com excesso de peso e deram ordem de parada ao condutor.

O motorista desobedeceu e tentou fugir em direção a uma área de mata às margens da rodovia. Após acompanhamento, ele foi alcançado e detido pelos agentes.

No veículo, foram encontrados 745 quilos de entorpecentes. O suspeito, o carro e a carga foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul.

A FICCO é composta por diferentes forças de segurança, incluindo Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos, atuando de forma integrada no combate ao crime organizado.

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