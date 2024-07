Suspeito que matou jovem a tiros em emboscada no Lageado é preso pelo GOI

Caio Vinicius Penha Edmundo Ortiz, de 22 anos, foi preso no final da manhã desta segunda-feira (22) em razão de um cumprimento de mandado de prisão, no Jardim Leblon, em Campo Grande. Ele é suspeito de ter assassinado Luiz Vitor de Santos Amorim, de 20 anos, em março deste ano.

Informações do boletim de ocorrência apontam que o GOI (Grupo de Operações e Investigações) cumpriram o mandado na rua Tapes, onde encontraram Caio em uma residência. Ele foi informado sobre o documento expedido pela 2° Vara do Tribunal do Júri.

O documento foi expedido em 29 de maio deste ano. Após ser informado da situação, o suspeito foi conduzido para a delegacia de plantão para os procedimentos cabíveis.

Em relação ao homicídio, Luiz Vitor chegou a ser apontado como um dos indivíduos que teria trocado tiros com um policial militar à paisana e ser suspeito de um homicídio na saída de uma tabacaria no Jardim Leblon. Contudo, após diligências, essa informação foi retificada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.

Na época, no registro na delegacia, o pai do jovem relatou que a vítima estava próximo a um veículo nas imediações da Escola Municipal Tomaz Ghirardelli, quando sofreu uma emboscada e foi alvo de vários disparos de arma de fogo.

O fato teria ocorrido na divisa entre os bairros Parque do Lageado e Dom Antônio. O pai da vítima ainda ressaltou que seu filho foi retirado de um veículo, um Volkswagen Gol, de cor branca, e foi socorrido por populares, sendo levado diretamente para o Hospital Regional, mas ele chegou em estado grave e não resistiu.

O caso estava sendo investigado como homicídio simples.

