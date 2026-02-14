Suspeito tenta fugir de abordagem e morre em confronto com Bope em Sonora

José Alex Sandro da Silva, de 42 anos, morreu em um confronto com militares do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) durante a madrugada deste sábado, dia 14, na rua das Jabuticabas, em Sonora - a 362 quilômetros de Campo Grande.

Ele fugiu de uma abordagem em uma bicicleta e tentou se esconder em uma residência, estando armado com um revólver de calibre .32.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais tentaram a abordagem quando visualizaram o suspeito em uma bicicleta e que, ao perceber a aproximação da viatura, mexeu na cintura e saiu pedalando rapidamente.

Foi iniciado um acompanhamento tático, quando em determinado momento, José Alex entrou em uma residência e se escondeu atrás do portão social. Um dos militares ao tentar entrar, visualizou o homem armado e antes que o suspeito pudesse atirar, foi realizado disparos de contenção.

Um desses disparos atingiu o tórax do suspeito. Ele foi socorrido pela equipe policial e encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal de Sonora, mas não resistiu e faleceu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também