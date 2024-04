Suspeitos cravam faca nas costas de rapaz no Mário Covas

Rapaz, de 29 anos, foi socorrido inconsciente após ficar com uma faca cravada nas costas durante uma tentativa de homicídio no início da noite deste domingo (21), no Residencial Mario Covas, em Campo Grande. Indivíduos perseguiram a vítima antes do ataque.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas relataram que onde aconteceu o fato é frequentado por usuários de drogas e que em determinado momento, viram alguns indivíduos, sem especificar a quantidade, passaram a correr atrás da vítima.

Quando perceberam, o rapaz estava com um ferimento nas costas e notaram a faca cravada. A Polícia Militar foi acionada para atender o local e o Corpo de Bombeiros chegou para resgatar a vítima, que saiu em estado grave e inconsciente para a Santa Casa.

Chovia muito no momento do atendimento da ocorrência, ficando prejudicado o acionamento da Polícia Civil e da Polícia Científica devido a falta de sinais ou vestígios de sangue, uma vez também que a rua onde aconteceu o fato não é asfaltada.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

