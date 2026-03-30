Suspeitos tentam fugir, mas acabam detidos pela GCM com droga em Campo Grande

Dois homens foram detidos por suspeita de tráfico de drogas na região do Anhanduizinho, em Campo Grande, durante patrulhamento realizado no sábado (28). A ação foi conduzida por uma equipe do Grupo Especializado de Motopatrulhamento, da Guarda Civil Metropolitana.

Os policiais relataram que flagraram movimentação típica de comércio de entorpecentes, com rápidas trocas entre os suspeitos e outras pessoas em um ponto já conhecido por denúncias. Ao notar a aproximação da equipe, um dos envolvidos fugiu e o outro tentou descartar uma pochete, mas acabou abordado.

Com ele, foram encontradas 18 porções de maconha, somando cerca de 32 gramas, além de dinheiro fracionado. O segundo suspeito foi localizado após tentar se esconder em um estabelecimento comercial e, segundo a polícia, ofereceu resistência à abordagem.

Durante a checagem, não foram identificados mandados de prisão em aberto. Um dos detidos admitiu que comercializava a droga no local. Familiares dos envolvidos estiveram no local e apresentaram comportamento considerado hostil.

Os dois foram encaminhados à delegacia, junto com o material apreendido, e apresentados à autoridade policial.

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