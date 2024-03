SUV de luxo roubada em lava jato na fronteira Ã© recuperada em Ponta PorÃ£

A SUV de modelo Diamond, de cor branca, roubada por uma mulher de um lava jato em Pedro Juan Caballero, foi recuperado no bairro São João, em Ponta Porã, na manhã deste sábado (2). O crime aconteceu durante a tarde desta sexta-feira (1°).

Segundo informações do site Ponta Porã News, a Polícia Militar é quem confirmou a recuperação do veículo, mas não indicou se alguém foi preso durante as buscas pelo veículo.

Ainda conforme o site, a mulher, principal suspeita, foi acusada de enganar os funcionários de um lava-jato na fronteira e levar a SUV com a justificativa de ser do companheiro dela.

A suspeita estava acompanhada de outra mulher e chegaram ao local em um Kia Sorrento, de cor prata.

O caso continua sendo investigado pelas autoridades dos dois países.

