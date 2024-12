T1rot3i0 em casa com festa termina com dois m0rt0s e jovem f3r1do no Aero Rancho

Alex Junior Zinatto, de 34 anos, e Ronil Anderson Porto Negrão, de 41 anos, morreram após ser atingidos por disparos de arma de fogo durante a noite deste domingo (15), na rua Arquieto Vilanova Artigas, no conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. Um jovem, de 18 anos, também ficou ferido e foi socorrido após também ficar ferido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Alex estava em uma confraternização em uma residência e em determinado momento, saiu para buscar algo no próprio carro, estacionado em frente ao imóvel. Porém, ele passou a ter uma discussão com o vizinho.

Em seguida, ele sacou uma arma e tentou atirar várias vezes, mas disparou apenas uma vez e não acertou o desafeto. Ronil, por sua vez, entrou na própria casa e buscou uma arma, atirando várias vezes contra Alex, que morreu no local.

Um amigo que estava na confraternização, e também armado, sacou a arma e efetuou os disparos como uma forma de revide a situação, atingindo Porto Negrão, que chegou a ser socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Aero Rancho, mas faleceu momentos depois. O sobrinho de Ronil também ficou ferido no tiroteio e foi socorrido.

Familiares que estavam pelo local não colaboraram com a Polícia Militar, nem mesmo para apontar as armas usadas no tiroteio. A Polícia Científica esteve pelo local, assim como a Polícia Civil.

O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio.

