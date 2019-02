Vídeo: Taxista é assassinado em briga de trânsito

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um homem matou um taxista durante uma briga de trânsito, no fim da tarde da última sexta-feira (16), em João Pessoa. A discussão durou apenas nove segundos.

De acordo com informações, o crime aconteceu por volta das 17h30, em uma rua movimentada no bairro do Bessa.

No vídeo, é possível ver o suspeito identificado como Gustavo Teixeira Correia, de 42 anos, no banco do passageiro de um carro. No táxi, está Paulo Damião dos Santos, também de 42 anos, que está fazendo uma manobra.

Durante a manobra, o motorista de aplicativo que está dirigindo para Gustavo aproxima muito o veículo, foi o momento em que o taxista pediu que ele afastasse seu carro. Neste momento o corretor de imóveis desce para falar com o taxista. Após de nove segundos de discussão, ele levanta a camisa, saca a arma e atira várias vezes.

Após o crime, ele sai caminhando normalmente em direção a casa dele, que fica a cerca de 50 metros do local da confusão. Ele só foi preso depois de cerca de cinco horas de negociação com a polícia.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava bêbado e sendo levado para casa por um motorista de aplicativo. Ele teria curso de tiro.

O homem foi autuado em flagrante por homicídio doloso. A arma do crime não foi encontrada e, a polícia está averiguando se o corretor tem porte de arma.

O taxista Paulo Damião era casado e pai de dois filhos, uma jovem de 20 anos e um menino de 8. Segundo o irmão, Paulo nunca tinha se envolvido em confusões no trânsito, mesmo estando diariamente dirigindo o táxi.

O atirador, Gustavo Teixeira, é corretor de imóveis, casado e pai de uma menina de 10 anos.

