"Tem uns caras querendo minha cabeça", homem some após jantar com o patrão em Maracaju

Homem, de 35 anos, desapareceu após ‘se envolver em uns BOs’ e mandar mensagem estranha para o patrão, em Maracaju. Ele foi visto pela última vez no dia 5 de junho.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ele teria sido contratado pela testemunha e ficou em uma kitinet localizada na Rua Zeferino Correa da Silva, região da Vila Moreninha. Durante a noite do dia 5, o homem jantou com o patrão e foi embora por volta das 23h, não sendo mais visto.

Um tempo depois, seu patrão recebeu uma mensagem estranha, uma vez que a vítima não teria costume de encaminhar textos aos seus contatos. Ele detalhou que estava bem, mas precisou sair da cidade porque tinha ‘uns caras querendo sua cabeça’.

O homem contou ainda que se envolveu em alguns problemas, mas não entrou em detalhes. Para se esconder, ele fugiu para um assentamento localizado nas proximidades de Campo Grande, pedindo para a testemunha contar aos seus parentes.

No texto, ele explicou ainda que o local não tem muito sinal, por isso não estaria conseguindo mandar áudios. Porém, ele logo voltaria para o serviço, estava só esperando um dinheiro cair na conta.

Seu patrão desconfiou das mensagens, acreditando que outra pessoa tenha usado o celular da vítima. O caso foi então registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia de Maracaju.

