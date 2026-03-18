Foi preso na manhã desta quarta-feira (18), o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, investigado pela morte da esposa, a policial militar Gisele Santana, em São Paulo. A prisão ocorreu após a Justiça paulista acatar pedido da Polícia Civil e expedir mandado de prisão preventiva, cumprido pela Corregedoria da Polícia Militar com apoio do 8º Distrito Policial (Belenzinho).

O oficial foi localizado em sua residência, em São José dos Campos, no interior do Estado. Ele deve ser levado à delegacia responsável pelo caso, na zona Leste da capital, onde passará por interrogatório e será formalmente indiciado. Em seguida, será submetido a exame de corpo de delito e ficará à disposição da Justiça no Presídio Militar Romão Gomes.

Geraldo é investigado pelos crimes de feminicídio e fraude processual. A Corregedoria da PM também representou pela prisão junto à Justiça Militar estadual, incluindo a suspeita de violência doméstica. O Inquérito Policial Militar (IPM) deve ser concluído nos próximos dias, enquanto a investigação conduzida pela Polícia Civil já foi finalizada.

As apurações reuniram indícios que colocam em dúvida a versão apresentada pelo tenente-coronel, que inicialmente apontava para suicídio da vítima. Segundo a investigação, foram identificadas divergências nos depoimentos, especialmente em relação ao relacionamento do casal e às circunstâncias da morte.

Perícias realizadas pela Polícia Técnico-Científica indicaram que a hipótese de suicídio é considerada inviável, além de apontarem possíveis alterações na cena do crime. Também foram constatadas inconsistências na conduta do oficial após o disparo da arma, até o registro da ocorrência.

A defesa do tenente-coronel não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para posicionamento.

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